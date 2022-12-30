辛苦工作一輩子卻還是買不起房，究竟該不該繼續努力？一名月薪4萬元的網友感慨，就算省吃儉用過生活，到了65歲退休時，可能最多也只存到720萬元，無奈自己離買房的夢想好遠好遠，最後索性放棄努力，甘願當一個「躺平族」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己今年28歲，但已經下定決心「躺平」，因為就算拚盡全力工作，月薪仍只有4萬元，只能一點一滴慢慢存錢，看著身邊的朋友一個接一個飛黃騰達，讓他心裡很不是滋味。

原PO估算，若從現在開始住家裡直到65歲，每個月可省下1萬5千元房租，40年共存到720萬元，就算他縮衣節食過著苦哈哈的日子，把每個月存款提高到3萬元，到退休前也僅有1440萬元，讓他無奈地說：「這點錢是能幹嘛？還不如躺平實在」。

貼文曝光後，不少網友留言狂酸，「去工地隨便都比4萬多，拚老命假的，不想辛苦只想抱怨才是真的」、「拚老命工作28歲應該不會只有4萬，我上班整天滑手機有42K」、「你爽就好，不想辦法解決問題，難怪領這點錢」。

不過也有人認同原PO的想法，願意一起當躺平族，「剛出社會那年就已經躺好，命是不可能拚的，每天開心過就好」、「我22歲、35K，躺得平平的」。