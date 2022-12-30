新店耕莘醫院今（30）發生一名80歲婦人在病床旁為丈夫點香祝禱，香頭卻不慎碰觸氧氣面罩，導致起火燒死丈夫，她被依過失致死罪嫌送辦；胸腔重症科醫師蘇一峰表示，醫院常使用純氧做治療，氧氣屬助燃劑，因此在病床旁點香、抽菸都極易導致爆炸起火，在醫院看到類似舉動應馬上制止。

針對此事件，蘇一峰在臉書發文分享，因為氧氣是助燃劑，純氧在醫療上常用於治療，但是很容易燃燒，他特別提醒在醫院內使用氧氣的同時，「點香抽煙都容易起火爆炸燒傷人，一定要小心」，因此在病房內若看到有人燒香點菸，必須要馬上勸告阻止對方，避免再發生類似憾事。

蘇一峰表示，醫院常使用純氧做治療，氧氣屬助燃劑，因此在病床旁點香、抽菸都極易導致爆炸起火，在醫院看到類似舉動應馬上制止。（翻攝自蘇一峰臉書）

警方調查，婦人與女兒到醫院13樓病房探視臥病丈夫，今凌晨2時36分婦人在病床旁點香欲為丈夫禱告，不慎將香頭碰觸到丈夫的氧氣面罩，隨即引發燃燒，經現場醫護人員持滅火器將火勢撲滅後，隨即將病患及妻子送往急診室救護，蔡翁上半身燒傷急救無效，婦女手部輕微灼傷，隨後院方通知警方到場協助。

警方表示，現場已由鑑識人員及消防單位勘驗及火調，後續將熊婦與女兒帶回偵訊，並報請檢察官相驗，訊後將熊女以公共危險、過失致死罪嫌送辦。