據央視新聞報導，30日下午，國家主席習近平在北京和俄羅斯總統普丁舉行視頻會晤。習近平表示，雙方要在國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，維護真正的多邊主義；普丁強調俄方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。

今年前11個月，中俄雙邊貿易額再創新高。習近平表示，雙方要繼續用好用足現有工作機制和溝通管道，推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展，推進口岸等互聯互通設施建設，拓展傳統能源和新能源合作。

針對新冠疫情，習近平表示，近期中方根據新冠疫情形勢變化，因時因勢優化防控措施，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，正在把工作重心放在保健康、防重症上。中方願同包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

習近平以不點名方式批評美國，「事實反覆證明，圍堵打壓不得人心，制裁干涉注定失敗。」他說，中方願同俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。

習近平表示，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，維護真正的多邊主義，在維護全球糧食安全、能源安全等問題上體現大國擔當，發揮表率作用。雙方要繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。中方願同俄方共同積極推進金磚國家擴員，壯大金磚國家力量，維護新興市場國家和發展中國家共同利益。

此外，普丁表示，俄方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。俄方期待同中方密切交往接觸，積極推進各領域合作。相信隨著中方優化調整新冠疫情防控政策，兩國人員交往和人文交流將持續加強。

普丁表示，俄方贊賞中方在國際事務中秉持的客觀公正立場，高度評價中方作為金磚國家主席國所做工作，願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台密切協作，共同推動建立更加公正合理的國際秩序，捍衛各自正當利益，為維護國際公平正義共同作出努力。

中俄兩國元首就烏克蘭危機交換意見。習近平強調，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示贊賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。