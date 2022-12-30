泰山（1218）30日公告，收到智慧財產及商業法院商業庭通知，先前龍邦集團旗下保勝投資針對泰山12月2日第8次董事會通過之討論事項「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」之行為，聲請「定暫時狀態假處分」案已撤回，另外配套的「緊急處置」聲請也同步撤回。
法律專家指出，由於泰山透過鉅額交易出售全家持股已經完成交割，等於龍邦的假處分申請所針對的主體已經不存在，因此龍邦撤回相關聲請，稍早市場就已傳聞。惟雙方經營權的爭奪與過招仍然持續中。
泰山（1218）30日公告，收到智慧財產及商業法院商業庭通知，先前龍邦集團旗下保勝投資針對泰山12月2日第8次董事會通過之討論事項「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」之行為，聲請「定暫時狀態假處分」案已撤回，另外配套的「緊急處置」聲請也同步撤回。
法律專家指出，由於泰山透過鉅額交易出售全家持股已經完成交割，等於龍邦的假處分申請所針對的主體已經不存在，因此龍邦撤回相關聲請，稍早市場就已傳聞。惟雙方經營權的爭奪與過招仍然持續中。
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