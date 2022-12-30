證交所表示，中信金（2891）子公司台灣彩券於12月27日與中信銀簽訂「公益彩券發行委託合約書」，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，惟中信金延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關規定，故處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

宏旭-KY違反重訊規定 證交所處以5萬元違約金
證交所 審議通過雲豹能源創新板上市案
證交所6項新規上路
#中信金 #證交所 #合約書 #延遲 #重大訊息