中信金兩子公司簽合約書延遲公告 證交所開罰5萬元 20:322022/12/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，中信金（2891）子公司台灣彩券於12月27日與中信銀簽訂「公益彩券發行委託合約書」，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，惟中信金延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關規定，故處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 宏旭-KY違反重訊規定 證交所處以5萬元違約金 證交所 審議通過雲豹能源創新板上市案 證交所6項新規上路 #中信金 #證交所 #合約書 #延遲 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所辦創新板引資座談會 04:102022/12/22 證券．權證 新鋼 1月16日證交所辦法說會 20:222022/12/26 財經 《櫃買市場》聯光通違反重訊規定 遭罰5萬元 07:582022/12/28 財經 證交所偕勤業眾信、花旗銀 辦創新板上市座談會 19:112022/12/21 財經 17檔政府軍護盤 過好年 04:102022/12/25 財經要聞 年底大清倉 證交所董事會一口氣通過6家上市案 19:242022/12/27 財經 證交所對四大金控各開罰20萬元 史上首見 18:052022/12/23 財經 長榮斥資4.5億元 取得長陽開發10％股權 16:442022/12/22 財經 傳中信金提「羞辱性價格」併購 南山人壽闢謠 絕無此事 04:102022/12/27 財經要聞 年底大清倉 證交所通過6家上市案 04:102022/12/28 證券．權證 證交所 加強非財務資訊揭露 04:102022/12/22 證券．權證 校園證券投資智慧王 29日進行總決賽 17:152022/12/22 財經 業者怨調不到蛋 農委會：因時間延遲 04:102022/12/27 生活新聞 《證交所》新經濟軟體公司Gogolook 申請創新板掛牌 12:382022/12/29 財經 正瀚生技 今向證交所送件申請股票上市 20:052022/12/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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