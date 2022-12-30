據央視新聞聯播，大陸全國人大常委會會議任命中國駐美大使秦剛為外交部部長，免去政治局委員王毅兼任的外交部長，任命中央組織部副部長王曉萍為國家人力資源和社會保障部部長。

56歲的秦剛曾任中國外交部發言人、新聞司司長、駐英國公使、外交部副部長，去年7月接下駐美大使一職，在中共二十大當選中央委員。

秦剛本月6日在美國應邀出席美中貿委會年度晚宴，並獲頒「傑出貢獻獎」。他在演講表示感謝，並說：「感謝（美中貿委會）葛士柏主席對我的熱情介紹。但你忘記了一點，你沒有說秦剛大使是戰狼。」引起哄堂大笑。

根據公開資料，秦剛1988進入大陸外交系統服務，先是在北京外交人員服務局任中文秘書，1992-1995年擔任中國外交部西歐司隨員、三秘，1995-1999年外放英國，擔任駐英大使館三秘、二秘。

1999-2002年，秦剛調回中國，任外交部西歐司二秘、副處長、處長，2002-2005年再度駐英，任駐英大使館參贊。

2005-2010年，秦剛返國服務，任中國外交部新聞司副司長、外交部發言人，

2010-2011年，秦剛再度駐英擔任公使。

2011-2014年，秦剛返國擔任外交部新聞司司長、外交部發言人。這段時間，秦剛和其他同事輪流主持每天的例行記者會，大量在螢光幕前曝光。

2014-2017年，秦剛任外交部禮賓司司長，2017-2018年任外交部部長助理、禮賓司司長，2018-2021年，秦剛升任外交部副部長，2021-2022年，秦剛派駐美國擔任全權大使，2022年升任外交部部長。