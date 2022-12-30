「當完鎮長，再當鄉長」！花蓮富里鄉長當選人張容榕，在選前就宣布退選卻仍當選，她已經表明不會宣誓就任。為不讓鄉政脫軌，花蓮縣政府今天派江東成代理。因去年玉里鎮長涉貪，江東成臨危授命代理，才卸下鎮長職務，元月３日又要接任富里鄉長代理職務，可說是「最稱職專業鄉長代理人」。

9合一選舉已結束，當選人也都在本月25日宣誓就職，以素人之姿返鄉參選富里鄉長的張容榕，在競選過程中表示因家庭因素，聲明退選，開票卻依然「被當選」，原本競選連任的鄉長被打敗，跌破眾人眼鏡。

不過卻遲遲等不到鄉長當選人張容榕宣誓就職，而她已領取的選票補助款，表明將退回，或是捐鄉公所、慈善單位，期望用於照顧鄉民。她也重申，不會就職富里鄉長，亦衷心感謝花蓮縣政府將儘速派任適合代理人選。

花蓮縣選委會表示，如張容榕通知補行宣誓仍不到，將在3月內指導富里鄉公所舉辦鄉長補選，且也會盡快派代理鄉長。

今天傳出將由江東成代理。江東成出身警界，曾任花蓮縣府地政處長、民政處長以及立委傅崐萁花蓮服務處執行長。

玉里前鎮長蔡秋龍任內爆發工程弊案遭到停職，縣府派任江東成代理鎮長，任內遇918強震，對於花蓮南區救災及後續重建工程相當了解，並積極奔走與慈濟基金會、台積電基金會配合協力重建災後工作，獲鄉民肯定。

縣府派令，江東成元月３日布達代理富里鄉長。他今天笑說，才「剛卸任」玉里鎮長，馬上「又接任」縣府徵詢代理富里鄉長的意願，雖然累，考慮過後仍決定接下職務。下週上班，就會積極拜會地方請益，在代理期間照顧好鄉民。