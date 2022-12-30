大陸駐美大使秦剛新任外交部長，臨別發表〈中國的世界觀〉。（中國網）

中國駐美利堅合眾國特命全權大使秦剛獲任命為新任外交部長，大陸英文《中國日報》報導，秦剛26日在美國《國家利益》雜誌發表題為〈中國的世界觀〉的署名文章。似乎已預示他即將成為中國新任外交部長。文章指出，當代中共以人類命運共同體為世界觀，既意味著選擇走改革開放、合作共贏的發展道路，也意味著選擇走和平發展道路。中美差別巨大，但雙方同處同一個世界，需要也完全有可能通過相互傾聽拉近對當今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。

據中國駐美大使館文譯文，秦剛指出，不久前舉行了中共二十大。中共開啟了新百年，中國發展邁向了新五年。當代中共黨人想什麼，不僅決定著中國的方向，也影響著世界的未來。

秦剛說，以人類命運共同體為世界觀，意味著選擇走改革開放、合作共贏的發展道路。過去10年，中國自貿試驗區數量從0增加到21；自貿協定數量從10個增加到19個，包括加入了全球規模最大的自貿區--《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）；外商投資准入前國民待遇全面實施，負面清單從93項壓減到31項；市場主體增加到1.6億多戶。世界銀行報告顯示，中國營商環境排名10年躍升了65位、位居第31位。有人抱怨中國改革開放「倒退」，感歎中國「失去美國」，其真實性與深層意圖需要深思。

秦剛指，以人類命運共同體為世界觀，意味著選擇走和平發展道路。中國的發展是世界和平力量的增長，不是所謂「打破現狀」力量的擴張。台海局勢緊張，不是中方打破現狀，而是台獨勢力不斷挑戰「一個中國」現狀。10年前的東海，是日方企圖將釣魚台群島「國有化」，打破中日擱置爭議的「現狀」。當前南海局勢現狀，是域內國家正加快「南海行為準則」磋商，努力達成有實際意義、有效的地區規則。中印邊界當前現狀，是雙方均願採取措施緩和局勢，共同維護邊境和平安寧。

秦剛表示，中國高度關切烏克蘭局勢。烏克蘭問題的歷史經緯及其令人痛心的演變表明：衝突戰爭沒有贏家；複雜問題沒有簡單解決辦法；大國對抗必須避免。當務之急是推動俄烏和談與美、歐、北約同俄羅斯對話，長遠之計是摒棄把自身安全建立在他人不安全之上的錯誤思維，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，舍此別無它途。

秦剛強調，從「民主與專制對決」看世界，分裂、競爭、衝突就成為關鍵字；從命運共同體看世界，開放、合作、共贏是終極選項。習近平主席不久前同拜登總統在印尼峇里島會晤時強調，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮，中美關係不應是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，兩國共同利益不是減少了而是更多了。這是人類命運共同體世界觀在中美關係中的投影。

秦剛強調，再過100年，中美仍然會是歷史文化、社會制度、發展道路不同的兩個大國。但雙方同處同一個世界，需要也完全有可能通過相互傾聽，拉近對當今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。中國人民期待美國人民作出正確的選擇。

據官方簡歷，秦剛1966年3月生，天津市人，大學畢業。於1988任職北京外交人員服務局中文祕書起，長期任職外交體系，歷任西歐司隨員、三祕、駐英國大使館三祕、二祕， 西歐司二祕、副處長、處長，英國大使館參贊、新聞司副司長、發言人、駐英國公使、新聞司長、外交部發言人、部長助理、禮賓司長、副部長、駐美特命全權大使。中共二十大代表、第二十屆中央委員。