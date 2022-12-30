彰化縣推廣在冬季休耕季節灑上波斯菊、向日葵等花籽，美化景觀還能當綠肥，多達150公頃已綻放美麗的花海，花海綿延3公頃以上專區計有8個鄉鎮市，彰化縣政府結合8個鄉鎮市公所、農會、社區，提出春遊彰化賞花攻略地圖，邀請來打卡，深入在地風情。
彰化縣長王惠美表示，彰化縣真是花的故鄉，冬季田野花海盛放，為春節「2023花在彰化」一系列活動先揭開序幕，結合8個鄉鎮市，包括彰化市、和美鎮、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮舉辦花海活動及設置專區，各有特色。
田中鎮望高寮「2022歡樂幸福稻田中」打頭陣，接著有鹿港鎮「百花迎春控窯趣」、「埔鹽鄉南新農村花海藝術節」、「花漾和美－TOO浪漫．花田喜事迎新春活動」。
還有「彰化300花享綻」及「芬園好采頭活動」，「花壇焢吧焢焢」、「秀水鄉金陵風箏花海活動」，有美麗的花海，還有地方農特產品展售會、特色小吃品嘗、親子活動等。
芬園鄉農會總幹事黃翊愷總幹事表示，芬園不只花海，還有最有名的肉粽，每間店都有自己的風味，還有肉圓，縣定古蹟寶藏寺等諸多景點。
秀水鄉長林英嘉表示，秀水鄉27公頃花田，品種多樣，更有大型藝術風車以及風箏，希望鄉親來走春，順道選購特色農產。
田中鎮農會總幹事張瑞欣表示，望高瞭12公頃的波斯菊花海，設置稻草人裝置藝術，充滿童趣，背景是八卦山美麗山景，景觀絕佳，還有特色農產品。
埔鹽鄉南新社區發展協會理事長陳永財表示，舉辦「南新花海藝術節」已超過10年，搭配裝置藝術，美不勝收，吸引不少遊客徜徉花海。
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