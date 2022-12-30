國票金控30日舉行法說會，說明企業史上首度增資30億元的順利完成。國票金董事長魏啟林表示，2022年出現史上相當不一樣的利率政策，美國聯邦基準利率自0.25％快速升到4.0％，已帶來經濟衰退的疑慮。國票金為逆勢2023年經濟的可能衰退，2022年第四季調整債券投資組合，準備重置外幣債部位，目前已有70～80億元的空間，未來回補利率比較高的外幣債，「明年春天會是最好的機會」。

魏啟林指出，近年來國票金控旗下子公司不論在營運績效的表現，市場地位的提升，都有顯著的成長，關鍵在於掌握利率循環的趨勢，核心子公司國際票券長期耕耘貨幣市場及債券市場長達40餘年，對於往來企業、金融機構的資金脈動及利率市場變化極為敏感。

「利率商品的操作不同於股票，需要觀察殖利率曲線隨景氣循環變化的特性」，魏啟林說，國票擅於運用授信的信用利差及債票券的長短期利差，以創造穩定的獲利。