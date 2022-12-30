台積電到美、日兩國設置先進製程廠，引發各界對半導體「去台化」的討論。資深媒體人吳子嘉29日在節目《關鍵時刻》表示，台灣產業會碰到缺水、缺電的問題，能源政策非常失敗，未來產業鏈跑到美國只會越來越多、越來越快，而台灣人可能要花幾十年、幾代人才能讓產業復甦。

吳子嘉指出，全世界因為中美兩個大國的衝突，已經分成兩個世界了，歐洲目前夾在中間，有些國家還搖擺不定，但台灣沒有任何選擇，台灣已經是美國產業鏈的基本咖，逐漸跟中國脫鉤。他分析，我國高科技已經不能跟大陸有任何聯繫了，美國如果對大陸封殺完成，台灣的業者就一定要去美國。

吳子嘉稱，台灣新產業的發展除了半導體就只有電動車，外貿協會董事長黃志芳帶廠商去美國，就是談電動車跟相關產業，而美國未來10年也會建構電動車產業鏈，台灣應該也會扮演其中之一的角色。但他質疑，那之後台灣本身產業會變成什麼情況？台灣有缺水、缺電的問題，恐怕未來只有台積電不會缺電，其他農業用電、一般用電都有可能被停掉。

對於民進黨這幾年來電力政策，吳子嘉直言是失敗的，同時也代表產業政策失敗，未來要讓產業復甦不知道要花多少年，多少代。且現在發電要改成以天然氣為主，「天然氣只能撐兩個禮拜，大陸包圍我們兩個禮拜就完蛋了」，那產業鏈跑去美國剛剛好，且會越去越多，跑得越快。

吳子嘉也不解，台灣有全世界最好的IC製造工廠台積電，IC設計也是全世界第二大、第三大，但怎麼都沒有設計出好的台灣產品，沒有發展無人機、也沒有發展AI，整個產業很明顯出現斷層。且台灣其他應該發展的產業也沒發展起來，到現在只剩個台積電，未來電都沒有，誰敢放心投資，且當前只要談到產經問題，也就只有台積電了。