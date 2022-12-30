民進黨在今（2022）年九合一地方選舉大敗，民進黨28日公布檢討報告。曾經精準預測這次選舉結果的日本學者小笠原認為，檢討報告感覺不到民進黨認真研究失敗原因；並且，慰留蘇貞昌是失敗的決定。

小笠原在臉書指出，民進黨選舉大敗後，蔡英文總統的判斷與態度令人費解。根據12月的美麗島民調顯示，蔡英文滿意度為38.9％，不滿意度為58.2％；台灣民意基金會12月的民調則為，蔡英文滿意度為37.5％，不滿意度為46.4％。另外，美麗島民調蘇貞昌滿意度為34.7％，不滿意度為59.8％；台灣民意基金會民調，蘇貞昌滿意度為36.0％，不滿意度為52.6％。

民進黨敗選後，蔡英文慰留了蘇貞昌，小笠原認為這是失敗的決定。因為地方選舉與民眾生活相關，行政院有其責任。但是行政院長卻續任，無法傳達反省的意思。當務之急應該是蘇貞昌請辭，並於一月公布新閣揆。但由於這個天真的決定，反而讓要求內閣改組的聲音擴大了。

對於民進黨成立小組討論敗選原因，小笠原直言，感受不到民進黨認真檢討的態度。雖然民進黨公布敗選檢討報告，但民眾不會閱讀這些資料，且民進黨在敗選後過於安靜，裝出一副「敗的不大」的樣子。

小笠原舉例，蔡英文在選戰最後一周，將這次地方選舉定位為對於自己的信任投票，這是很大的判斷失誤。且蔡政府在選前擔心年輕人反彈，因此延長兵役的政策推遲到選後決定，這種權宜之計也受到選民的譴責。

小笠原強調，蔡英文兩年沒開記者會，在選前就受到媒體批評。回顧2018年民進黨也是選舉大敗，蔡英文放下身段，積極接受記者提問；但2020年大選獲勝後，就不見蹤影。新的一年能否「重新啟動」？小笠原表示，「還不清楚」！