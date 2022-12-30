國票金控企業史上首度現金增資案，國票金控董事長魏啟林30日表示，已順利完成總計30億元的募資金額，除原股東，包括國內法人、金融機構及外資法人認購踴躍，提撥10％給國票金控集團員工認股，認購繳款率亦達99％。

完成此次增資之後，國票金控雙重槓桿比將由123％降至113％，負債比將由23.73％降至13.53％，財務結構大幅改善且優於金控同業平均，魏啟林表示，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，助益未來長遠的發展。

至於國票金控與安泰銀行股份轉換案，國票金表示，由於部份股東對於併購策略持不同意見，並提起訴訟案，經主管機關核予緩議，未能於時限內完成併購契約執行。惟商業法院判決國票金控勝訴，認為董事會及股東會決議均屬合法有效。

魏啟林認為，此商業法院的判決，深具指標意義，對金控公司利害關係人交易之認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。

他表示，國票金控股東多元，經營理念或有不同，經營團隊未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖。