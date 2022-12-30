金管會最新統計，2022年10月電子支付帳戶約2,077萬人，較9月增加約79萬人，顯示電子支付消費方式已融入民眾日常生活，面對支付習慣的趨勢改變，各家業者無不積極搶攻電支市場大餅愛金卡公司旗下icash Pay積極將功能及穩定度調整升級，愛金卡公司領先業界成為首家電子支付機構與財金公司共同合作「電子支付跨機構共用平台」繳費功能服務上線，icash Pay提供逾7,600項繳費項目以掃描帳單QR Code方式線上繳費。

民眾於生活中一定會碰到繳納帳單這件麻煩事，大大小小的單據繳費方式不盡相同，繳費過程耗時又費力，愛金卡公司為了方便民眾更快速完成繳費，與財金公司共同合作，即日起包含政府規費、水費、保險費、學雜費、電信費、信用卡費等逾7,600項繳費項目，只要帳單上出現繳費QR code，繳費不用再踏出家門，隨手拿起手機開啟icash Pay APP掃描帳單上的QR code，選擇以電子支付帳戶或連結銀行帳戶支付，確定後即可完成繳納，方便又快速，不用出門超便利。愛金卡公司更推出繳費超值回饋活動：2023/1/9～2/9活動期間使用icash Pay掃描生活繳費帳單上QR code完成繳費，即可獲得7％ OPEN POINT回饋(每戶回饋上限60點/活動總上限20萬點)，歡迎大家多多使用icash Pay，體驗快速方便的輕鬆生活。