拜登政府周四（29日）發布新政策，相較於先前僅限北美組裝電動車可領取減稅優惠，此次放寬讓外國車廠的商用車也列入補貼範圍，俾以緩和歐洲、亞洲盟國對電動車補助嚴格限制的疑慮與不滿。

根據《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act），美消費者購買北美組裝的電動車，才可享有7,500美元的減稅優惠。然而美國財政部周四發布的最新文件，顯然在為海外組裝電動車開啟另一個補助機會，只要企業購買用來租賃、而非轉售的商用電動車，也符合7,500美元的獎勵條件。

歐盟、韓國、日本、英國皆對美國新法要求在北美組裝和電池材質要求感到不滿，認為這已造成歧視，並可能違反國際貿易法規。目前外國車廠的電動車普遍在海外組裝，所以無法符合減稅規定。

自2023年1月1日起，在北美組裝、符合減稅優惠的電動車數量將大幅增加，最新方案將取代先前每家車廠最多20萬輛車享有補助的規定，這使特斯拉、通用（GM）等美國大廠的電動車得以解除上限，再獲補貼資格。

《通膨削減法案》發起人、民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）批評，最新政策是向那些鑽漏洞的車廠妥協，並且完全不符合該法案的宗旨。他認為，財政部在發布能夠反映該法立意的指引之前，應該暫緩實施這個方案。

曼欽表示，該法案目的在於「讓我們帶動國內能源和製造供應鏈以保護國家安全，減少對海外對手的倚賴、創造美國就業機會」。

歐盟對於美財政部最新指引表達歡迎，表示這是強化雙邊關係的雙贏措施，有利於歐洲車廠和美國消費者，強調商業潔淨車補助（commercial clean-vehicle credits）將應用於歐盟企業，無須改變歐盟製造商現有或預訂的商業模式。