有西太后、龐克教母的英國時裝大師薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood），風格大膽前衛，在時尚界影響力舉足輕重，過去也曾獲得由英國皇室頒授的勳章，並於2006年獲封女爵士（Dame），她於29日於倫敦家中安詳離世，其個人品牌則於今（30）日於社交平台宣布薇薇安逝世的消息，享壽81歲，細屬她的人生，她將龐克文化帶上伸展台、推廣，也經常運用時尚作為與世界倡議政治、全球環保議題的橋樑，叛逆、與突破體制的精神、行徑與作品成為一個標誌性的象徵。

薇薇安·魏斯伍德出生於1947年英國柴郡，肄業於哈羅藝術學校（Harrow）的首飾設計與製作，啟蒙她對於時尚的興趣，之後她雖進入小學擔任老師但卻從未斷過但在工作閒暇時仍進行設計工作，其與首任丈夫大衛魏斯伍德（David Westwood）結婚時的婚紗便是自己的作品，此段婚姻結束後，她遇到英國知名龐克搖滾樂團性手槍（The Sex Pistols）的經紀人麥克拉倫（Malcom McLaren），因此與龐克文化結緣，奠定現在深入品牌DNA的龐克元素，並以此延伸出BDSM相關如束縛帶、安全扣針、刀片等元素，首見於1981年推出的首個時裝系列「海盜系列」，在該系列中也與英倫風格的格紋布、英國國旗印花布料等結合，成為後來每季都會出現的經典元素，而首見於該系列的「Priate Boots」，獲得大量關注的她，則於下一季受邀前往巴黎開展覽，成為瑪莉官Mary Quant之後首個受邀前往的英國設計師。而現品牌標誌性的土星圖騰，則是於1985年從母親贈送的天文學書籍催生出的靈感，爾後成為標牌招牌標誌，土星、皇冠與珠寶塑造而成的項鍊直至今日也是品牌人氣單品。

薇薇安·魏斯伍德曾說：「我進入時尚界的唯一原因就是要摧毀一致性（conformity）這個詞。」他具視覺破壞性的服裝，如胸罩外穿、遭衛道人是批評的陽具飾品等都引發時尚圈轟動熱議，直至今日來看其設計仍毫不過時。設計語彙豐富的她，在時裝秀伸展台上更是精彩，她經常將伸展台作為宣揚理念的工具，除各種特殊妝容、害超模黑珍珠跌倒的恨天高厚底鞋外，1993年讓超模凱特摩絲上空僅著低腰迷你裙、項鍊、厚底跟鞋，臉上則畫著瑪莉王后標誌妝容，甚至還邊走邊吃冰淇淋的畫面，讓在場觀眾、時尚人士印象深刻。

薇薇安·魏斯伍德最有名的軼事為獲頒皇室頒授的勳章時「真空」上陣。（美聯社）

而他最有名的叛逆事蹟，許是她獲頒英帝國官佐勳章（OBE）時不穿內褲，在展示當日穿搭時布料將真空的下體暴露於媒體面前，不過對此她卻不以為意，「我沒有想到，由於攝影師幾乎是跪在地上，拍出來的結果比我預期的更有魅力」，更指「我聽說這張照片把女王也逗樂了。」

薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）聲援維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（路透）

薇薇安·魏斯伍德對於氣候變遷相關議題十分關注。（路透）

名模貝拉哈蒂德（Bella）曾為Vivienne Westwood走秀。（美聯社）

名模Irina Shayk曾為Vivienne Westwood走秀。（美聯社）

除設計之外，薇薇安也熱衷公益、與應援各種議題抗爭，尤其在其晚年變得更加明顯，如旗下系列Made in Kenya系列就是與道德時尚協議組織（EFI）、和肯亞當地企業Artisan Fashion共同策劃，培育超過2600位工匠並協助其進入時尚產業，還曾於時裝周上為替氣候變遷發生，剃掉標誌性紅髮頂著光頭亮相宣示力挺，也曾聲援「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange），呼籲釋放他。薇薇安魏斯伍德不僅僅影響了時尚和文化界，他敢言、敢行的反叛精神影響後世深遠。