台中市自2015年首創訂定每年12月30日為「保全日」，對保全人員協助維護治安的辛勞與努力表達感謝，內政部自2020年起，擴大訂定為「全國保全日」。今年全國保全日慶祝表揚活動30日在台中市烏日區臻愛花園飯店舉辦，副總統賴清德南下出席頒獎，盼保全也可發揮保家衛國精神。

副總統賴清德30日下午15時30分出席全國保全日慶祝表揚活動，盼保全也可發揮保家衛國精神。（潘虹恩攝）

賴清德說，保全人員發揮犯罪預防的功能，是社會安全網重要一環，保全公司在全國有超過600家，登記有案的從業人員有10多萬、廣泛從業人員更高達30萬，代表1年在全國各地有30萬大軍分布在公寓大廈、金融大樓、各式車站甚至機關學校，發揮安全功能，保全業夥伴可說是治安守門員。

賴清德指出，這次疫情衝擊全世界，在整個防疫工程中除醫護人員在第一線、全國民眾響應外，保全人員也發揮關鍵作用。他很欽佩保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩說的，保全人員不應只有商業價值，而能夠發揮保家衛國的更高精神。

賴清德30日下午15時30分出席全國保全日慶祝表揚活動，在會中頒獎表揚優秀的保全人員，包括內政部次長陳宗彥、外交部無任所大使林佳龍、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌及多位立法委員、市議員皆出席參與。

盧秀燕說，守護治安不只需要警察，也需要警民合作、公私協力才能做好。多年前台南發生外籍生來台求學被擄走殺害的事件，台中有17所大專院校，雖大專校院以上由中央教育部管轄，但市府不會置身事外；目前有9家系統保全公司投入加入警民合作行列，2年下來巡守逾4000次，目前零事故，希望大家繼續讓台中更安全，每個人都能受到保護。

林佳龍說，他在2005年第1次參選台中市長時，競選總部旁是惠來遺址，有許多保全人員在守護文化資產，他和保全人員常在晚上聊天，後更將保全人員的保障作為政見，直到他2014年當選台中市長，隔年即推動「台中保全日」；他也說，31年前的今天「保全業法」公布實施，保全人員是協防民政警力的最佳夥伴，感謝全體保全人員為全民守護治安的貢獻與付出。