日本顯示器（Japan Display；JDI）30日宣布完成大陸子公司出售案，蘇州JDI電子（Suzhou JDI Electronics；SE）以267.3億日圓的價碼，出售給陸企東山精密（Suzhou Dongshan Precision Manufacturing）。

日本顯示器表示，這起交易將讓本季產生148億日圓的非常利得（Extraordinary Gain；屬於營業外項目），以及35億日圓的重整支出（非常損失）。值得一提的是，兩項金額為目前的估計數，日後可能有變。

日本顯示器指出，完成出售交易後，蘇州JDI電子不再是旗下子公司，但日本顯示器與東山精密簽有合作協議，日後顯示器模組生產將繼續委由蘇州JDI電子代工。

日本顯示器10月簽署大陸子公司股權出售協議，原訂在2023年1月至3月執行計畫，但該公司表示提前滿足銷售條件，已在30日完成出售事宜。日本顯示器在10月宣布消息時，預期出售價格為205億日圓，但在完成蘇州JDI電子的帳務和紀錄後，最終出售價碼提高至267.3億日圓。日本顯示器預計在2023年1月收到這筆款項。

日本顯示器正在審視出售案和其對本季合併財務報表的影響，將會適時更新預測。