小豬帶媽媽以實際行動支持小農。（創造力娛樂提供）

羅志祥（小豬）明晚獨家在花蓮跨年晚會壓軸演出，他與羅媽提前抵達當地，今聯袂出席在花蓮秧悅美地酒店舉辦的有機小農市集活動，推廣「吃有機 愛地球」理念；小豬年初時為花蓮跨年晚會跨後演出，最愛的90歲阿嬤現身後台加油打氣，明晚全家將現身花蓮跨年晚會，在台下支持小豬；他的經紀人小霜說：「阿嬤今年一樣會到現場，羅媽、舅舅等家人也全程陪伴。」

小豬以實際行動支持小農。（創造力娛樂提供）

小豬帶媽媽以實際行動支持小農。（創造力娛樂提供）

小豬不僅應花蓮縣政府邀約再度擔綱跨年晚會壓軸嘉賓，對於小農的辛苦與用心深有所感，今特地與羅媽參與在花蓮舉辦的小農市集閉幕活動，擔任「有機大使」的他，與媽媽聆聽小農說故事、介紹有機農特產品，並親自示範有機豆奶製作過程，宣導「吃有機 愛地球」。

小豬事後表示：「希望可以藉這個機會，推廣花蓮有機小農的產品，讓大家看到我的家鄉花蓮之美。」小霜也透露，今傍晚活動結束後，小豬以實際行動支持小農，現場每一個攤位他都親自去消費，「結果休息室裡堆滿產品」。