台中清水去年一名嘉陽高中飛機修護科的學霸女學生，在上學途中遭公車司機闖紅燈撞上輾斃，事件震驚各界，該名司機近日遭依過失致死判刑10個月。（翻攝畫面）

台中清水嘉陽高中一名飛機修護科的學霸女學生，去年4月在上學途中遭公車司機闖紅燈輾斃，事件震驚各界，該名司機近日遭依過失致死判刑10個月；而張女父親對此控訴，整個家庭因對方支離破碎，司機卻只願賠償50萬，還說是張女當時「顧著玩手機」才來不及閃避，企圖逃避肇責，讓他相當氣憤。

42歲林姓公車司機去年4月駕駛公車行經嘉陽高中前闖紅燈，當時公車前方有10多名男女學生，公司車頭撞倒並輾過16歲、正準備過馬路的張姓女學生；司機供稱是煞車失靈，為保護公車上40多名乘客，才沒有擦撞山壁，但是直撞前方學生，但不少目擊者質疑，司機當時為何不長按喇叭示警。

據了解死者張女就讀飛機修護科一年級，是低收入戶，她因嚮往飛行，每天一早5點就要從太平區到清水上課，這1年來成績保持班上第一，最大志願就是進入漢翔航空，投身飛機修護，漢翔航空事後送上編號「001」的榮譽識別證與制服，為她完成遺願，父親也發文說「爸爸感到光榮」讓人鼻酸。

據ETtoday新聞雲報導，事隔一年多，張女父親說妻子仍未走出喪女之痛，另外2個孩子擔心母親想不開，常請假陪伴母親，父親控訴該司機事後毫無悔意，司機稱只願賠償50萬，還不斷強調張女當時「在滑手機」才來不及閃避；父親則說行車紀錄器根本沒拍到玩手機畫面，且後來發現手機在口袋中，認為對方全是狡辯。