中國人民銀行30日宣布，自2023年1月3日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至北京時間次日3:00，人民幣匯率中間價及浮動幅度、做市商報價等市場管理制度適用時間相應延長。

此外，中國外匯交易中心對外公布的北京時間9：15人民幣匯率中間價，以及北京時間16：30人民幣對美元即期收盤價的公布時間不變。

人行貨幣政策委員會2022年第四季例會於28日召開，會議指出，當前全球經濟增長放緩、通膨高位運行，地緣政治衝突持續，外部環境動盪不安，大陸經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。

人行指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，強化跨週期和逆週期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，要精準有力，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，增強信心，攻堅克難，著力穩增長穩就業穩物價，著力支持擴大內需，著力為實體經濟提供更有力支持。