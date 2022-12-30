高端及其母公司基亞涉嫌內線交易，檢調昨天兵分16路發動搜索，董事長張世忠以30萬交保。前民進黨立委郭正亮預言，前副總統陳建仁掛了，沒有機會選總統。

針 對高端案，郭正亮今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有三個大股東，包括董事長在內，每天賣10張，連續賣出220張。為什麼11月開始做這個動作，每天賣10張？剛好就不用申報轉讓。這叫做偷偷賣，可能知道會有事情發生，金管會已經提給檢調這麼多次，檢調不動，今天做這個動作，看來陳建仁沒有機會選總統，掛了。

郭正亮覺得，這是挺新潮流或是副總統賴清德的力量，認為該告一個段落。而最挺高端的就是總統蔡英文跟陳建仁，連前衛福部長陳時中都不一定知道。買疫苗是蔡英文拍板的，蔡英文又不是這一行的，她是聽陳建仁的。

郭正亮指出，難以接受的是，檢調這麼久的時間都沒有做約談以及調查。現在內線交易絕對查不出來，立法院財政委員會有多次在金管會做了專案質詢，說有異常波動，金管會也承認，結果檢調都不動。不過，因為11月26日選舉大敗，所以要處理了，怕這個議題燒到立委跟總統大選，所以要做一個切割。如果內線交易辦不出來，裡面的舞弊者都挑不出來，只是雷聲大雨點小，還是會繼續傷下去