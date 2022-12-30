日本柴犬Kabosu因一張雙腳交叉，一臉得意的哏圖爆紅，先前傳出病危，全球粉絲紛紛留言打氣。Kabosu的主人佐藤敦子今天發表好消息，稱牠的病情大有好轉，可以吃完一碗雞肉粥。

根據佐藤敦子發布於Instagram的文章，Kabosu的病名是急性膽管肝炎與慢性淋巴瘤白血病，處於非常危險狀態，並出現黃疸症狀。

不過佐藤更新貼文表示，今天是Kabosu健康惡化的第5天，狀況出現好轉。Kabosu吃完了摻有雞肉絲的粥，還攝取了許多水分。牠也不需要繼續包尿布，可以自己上廁所。

她對42萬2000名追隨者表示，很驚訝Kabosu好轉得那麼快。

佐藤表示，她帶著Kabosu到公園短短散步5分鐘，牠感受著陽光和新鮮空氣，看起來很開心。佐藤感謝全世界粉絲，若不是這些溫暖的祝願與祈禱，Kabosu的身上不會發生奇蹟。

名為Doge，又稱神煩狗的柴犬哏圖流傳多年，圖中的本尊是名為Kabosu的母柴犬，主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社群媒體分享Kabosu的日常。

佐藤於2010年發布文章「今天晚餐吃什麼？」分享了Kabosu的多張生活照，其中一張Kabosu表情非常人性化的照片隨後爆紅。

佐藤上個月才發布為Kabosu舉辦盛大17歲慶生派對的影片，當時的模樣十分健康。她26日卻發文表示，Kabosu正處於非常危險狀態，但相信牠會平安無事，會從全世界獲得力量。

全球各地的網友紛紛在社群網路留言打氣，祈禱在Kabosu身上發生奇蹟，早日康復。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111230