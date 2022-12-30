五月天今晚繼續在桃園國際棒球場開唱。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今（30日）第4場，跨年夜前夕與滿場2.5萬名觀眾提前狂歡，阿信笑稱要將「脫軌的言論、脫軌的歌曲」獻給現場歌迷，不僅安排前幾場沒唱過的〈笑忘歌〉，更令人驚喜的是，還有隱身工作人員中，默默按著歌詞的特別來賓劉若英陪伴大家。

劉若英10年前曾坐在台下欣賞「諾亞方舟演唱會」，這回進化擔任嘉賓，與五月天同台詮釋〈笑忘歌〉；阿信提到這首歌是劉若英特別指定，她說：「我之前去台南參加五月天的演唱會，聽到這首歌淚流滿面，這首歌鼓勵了我，如果志願是平凡，誰說這樣不偉大？」隨後話鋒一轉，關心起阿信說：「所以請你不要再熬夜了，他們每一次為了演唱會都沒有睡飽就上台，他們一直在改編曲、做視訊，很囉嗦。」相互提醒健康為重，並與全場觀眾合照後再送上〈後來〉，氣氛溫馨。

今晚戶外氣溫略微回升但現場飄著細雨，唱完〈香水〉，阿信率先打招呼，提到前幾場遇上寒流，怪獸自招穿發熱衣抗寒，阿信好奇會不會穿太多，問怪獸：「有穿發熱褲嗎？那你現在在台上脫掉。」冠佑立刻打起鼓為怪獸脫衣配樂，被虧這種時候鼓打得特別起勁。

法蘭今擔任開場嘉賓，是她首度站上五月天演唱會的舞台開唱，一連帶來〈都是你害的〉、〈別來找我〉2首新歌，開心表示：「其實滿緊張的，場地很大，有點擔心自己會怯場。」形容：「上一次在那麼大的場地演出，是跟我的樂團（法蘭黛）一起在小巨蛋的犀利趴，希望這次以單人飛行的狀態也可以讓大家喜歡。」