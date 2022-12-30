【立綱氣象報報】東北季風+水氣 北、東部局部短暫雨

即將迎接新的一年，不少人都想看跨年煙火，或是想欣賞2023年的曙光。氣象局分享看煙火的小撇步，並以台北101為例，表示站在101北側、東側較佳。此外，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低，氣象主播戴立綱指出，桃園以北、東北角、宜蘭、花蓮、台東、墾丁等地恐無緣欣賞曙光。明（31）日天氣部分則是北台灣濕冷，南台灣較為穩定。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文表示，雖元旦連假東北季風減弱，但整體水氣較多，迎風面地區維持濕涼天氣，中南部天氣較穩定，但受到南方雲系影響，雲量普遍較多，要注意日夜溫差。

元旦連假的天氣受到東北季風影響，北部較濕涼。（圖／翻攝自臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》）

氣象局資料顯示，明日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區易有局部大雨，雨勢較久，其他地區則雲量偏多，偶爾有些零星降雨。

明日氣溫方面，各地早晚較涼，清晨中部以北及東北部低溫約14度，其他地區16到19度，白天北台灣也偏涼，高溫約17到19度，其他地區則較舒適，高溫普遍在22至24度。

受東北季風影響，迎風面地區的氣溫較涼。（圖／氣象局提供）

氣象局稍早也在臉書粉專發文表示，桃園以北、東半部地區不太有機會看到曙光；新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低，預估本島平地最早日出將於屏東恆春龍坑6點35分、離島則是台東蘭嶼6點32分。

而若想在跨年夜找到最佳的跨年位置，氣象局建議在煙火施放點的上風處較佳，以台北101為例，當晚風向為東北風，101北側及東側能是比較好的賞煙火地點。

氣象主播戴立綱表示，明日高空場的水氣逐漸離開台灣，中南部天氣好轉，不過東北風仍使得北台灣濕冷、東半部雲量較多，桃園以北、東北角、宜蘭、花蓮、台東、墾丁等地皆無緣看到2023年的曙光，想追曙光得往西半部地區碰運氣。