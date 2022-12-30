明志科技大學蔡景崧同學（右）由教育部潘文忠部長（左）致頒技職之光－證照傑出獎。（校方提供）

明志科技大學化學工程系蔡景崧同學專業技術認證學習有成，於「2022第18屆技職之光」獲頒教育部技職界最高榮譽「技職之光證照達人」，其專業技術認證領域涵蓋化工、化學、石油化工乙級和塑膠材料應用工程師，近3年已考取多達6張國家級證書證照。

化工系蘇家弘主任表示，明志著重培養學生的實戰技能及解決問題的能力，且在技職體系中提供獨有的大三全年實習制度，蔡同學在工讀實習前，已憑藉自身上進心取得多張化工相關的專業乙級證照。看準未來化工產業的就業市場，希望能在畢業前，做好百分之百的準備，以順利取得理想工作職位。化工系課程上建構讓學生從實做中學習的環境，學生在大三需至校外實習一年，目的是期許學生能夠靈活運用課程所傳授之理論，縮短技職教育與產業需求的落差，實現產學接軌的雙贏目標。

蔡同學本人表示，能獲得如此成就應歸功於學校的栽培，以學生為主體，給予更多時間與空間去探索自己的興趣所在，發掘自我價值。證照是學習到知識的佐證，更是一種成就肯定，可一點一點提升在專業領域的自信心，在人生的圖紙上變得更加特別多彩。

明志科大校長劉祖華表示，學校常年專注於專業技職訓練，培育出「畢業即就業」的國家人才。化工系上輔導學生取得化工、化學雙乙級證照及塑膠材料應用工程師，有極高通過率，並為企業培育實務與理論兼具的即戰人才，縮短企業人才培育時程，學用合一，創造雙贏。