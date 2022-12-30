漁人碼頭的交通須知。(淡水警分局提供)

八里部分的停車場位置圖。(蘆洲警分局提供)

明(31)日就是2022年的最後一天，明晚更將在淡水漁人碼頭舉辦「璀璨新北－1314就愛你」跨河煙火秀，可視範圍長達1公里，淡水及八里沿岸都有觀賞區，蘆洲警、淡水警提醒欲到現場觀賞煙火的民眾，可多加利用大眾交通工具，避免路上塞車。

淡水警分局指出，參加活動民眾可多善用大眾運輸工具，從捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車或從捷運淡水站轉搭乘紅26公車接駁專車抵達漁人碼頭，也可從淡水捷運站沿金色水岸步行前往，途中經過的淡水金色水岸河濱公園、距離約1.8公里的淡水海關碼頭、以及距離約2公里的觀海長堤賞鳥區也都是絕佳的觀焰地點。

自行駕車民眾請行駛外環道路，由淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開中正東路及中正路壅塞路段，另外漁人碼頭活動會場內停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

淡水警表示，活動結束時，車輛請由第2出口出場，並一律行駛「觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路」離開，請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

針對八里部分，蘆洲警指出，為使煙火秀活動順利進行，將在31日下午4時至晚間10時針對活動會場旁的「八里區挖子尾及忠孝路至挖子尾街及博物館路口」進行封閉；另外當日下午2時起，因活動人潮踴躍，而八里區龍米路至會場段車潮將會逐漸增加，呼籲民眾以大眾運輸作為前往工具，可搭乘704、928、963、878、紅22、紅13等公車路線前往會場，另外也可藉由捷運至捷運淡水站轉藍色公路(運輸船)至八里。

蘆洲警表示，若欲駕車前往，仍建議儘量提早出門，可先至會場旁如渡船頭等觀光景點進行遊覽，避免因活動時間人潮擁擠塞車趕不上活動舉行；如欲前往八里會場者，可多加利用台64線轉台61線匝道，另欲前往淡水會場者，因預期關渡橋將會湧現車潮，可改行重陽大橋轉洲美快速道路接大度路，以避開龍米路段及關渡橋等易壅塞路段。

蘆洲分局為防止過多車流湧入八里地區造成壅塞，已妥善規劃進場及離場交通疏導勤務、滿場機制及相關道路管制措施，前往觀賞民眾建議可多搭乘大眾運輸交通工具，避免因停車位不足及道路路幅限制受困車陣，也請民眾務必遵循現場警察及義交人員指示耐心行車。