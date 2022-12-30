「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」預計自112年1月5日起至112年1月14日止進行新設RCP排水幹管施工作業，施工期間將調撥或封閉安和路二段及安業街路口間（含安業街口至安業街37號前）之車道，請行經施工路段之用路人及車輛減速慢行降低行車速率，並依現場指揮人員導引配合，確保行車安全。

施工期間民眾如有任何問題以及建議事項，或想瞭解最新施工動態，可隨時利用下列聯絡電話反映（安坑工務所電話：（02）22145832），將有專人竭誠為您服務與解說，施工造成暫時不便，敬請見諒。