上週美國知名連鎖餐廳「鬆餅屋」(Waffle House)在德州分店爆發全武行，幾名嗷嗷待哺的顧客因為餐點等太久而被激怒，與店員一言不合開始互砸東西，失控場面直逼WWE摔角比賽。其中，一名女店員因為敏捷的身手被網友大讚「神力女超人」，意外成為話題。

幾名嗷嗷待哺的顧客因為餐點等太久而被激怒，與店員一言不合互砸東西，失控場面直逼WWE摔角比賽。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這段2分鐘的大亂鬥影片近日在推特傳開，當時正值美國聖誕假期，可以看到幾名顧客站在點餐檯上，隨手抓了椅子朝餐廳員工一扔，雙方你來我往，空中淨是物品橫飛，就連廚房備料區也被搞得一遍狼藉。這些暴徒又是叫囂、又是怒吼，其他群眾則站在旁邊看好戲，甚至歡聲鼓動，因為一名勇敢的女員工在打鬥過程快狠準的接住飛來的鐵椅，下秒狠狠摔在地上，帥氣英姿宛如女明星琳達卡特（Lynda Carter）在電影《神力女超人》的角色上身，吸引數十萬網友朝聖。

The craziest Waffle House fight in Austin TX straight up WWE match😂 pic.twitter.com/njEusM6SfR — Wallstreet_Ray (@rbaylor_74) December 22, 2022

pic.twitter.com/tyRIpga2uO — Satin Tights: A Wonder Woman Podcast (@SatinTightsPOD) December 28, 2022

鬧劇結束後，警方趕抵現場並帶走2名嫌疑人。報導指出，全美擁有多家「鬆餅屋」據點，黑字黃底的招牌儼然成為公路習以為常的景色，主要分布於美國南部，採24小時營業，也因此鬥毆事件頻傳。有消息稱，這樁暴力事件其實是去年9月的舊聞，不過尚未被證實。