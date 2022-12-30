迎接2023年到來，全台各地舉辦多場跨年晚會，上場表演藝人也不盡相同，就有網友認為各地都辦跨年晚會，等於把焦點分散，也不好邀約藝人，反觀南韓就集中在首爾，一推新人知名度就大開，若台灣能改集中舉辦跨年晚會應該比較好。觀點引起眾人熱議，也探討為何各地都要辦晚會。

原PO在PTT八卦板發文表示，台灣土地小小的，但跨年晚會卻很多，認為這種做法把資源、焦點都分散了，導致主辦方只能請小咖充數，最後找韓星壓軸撐場，對比大陸一個省就辦一個晚會、南韓把資源集中在首爾，「造星能力就超強，推什麼新人就能紅什麼」，好奇將全台跨年集中資源在台北會不會比較好。

貼文引起網友討論，不少人贊同台灣跨年晚會過多，影響節目精彩度，「已經變成例行公事了，可悲的是沒啥人才好請了，以前還聽得到大咖，會很想去現場」、「其實就預算集中，每年各城市輪流辦，這樣卡司陣容也可以請的比較強」、「真的很誇張，到處都有，好燒錢」、「有道理，幾乎每個城市都有跨年，太誇張惹」。

也有網友分析，分開辦是考量交通、觀光，「人那麼多卻擠在小島，不分流肯定水洩不通」、「台北有多大，全台塞你一個台北，塞到週末結束你看爽不爽」、「就觀光財啊，不然平時沒事誰要去」、「全部都是為了觀光，台北市全盛時期同時四場跨年」、「大撒幣，支持率和在地人榮譽感暴漲」、「消耗預算，集團住宿費賺飽飽啊」、「因為觀光沒特色，只能炒這個」。