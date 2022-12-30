一名男大生日前與朋友嬉鬧，一次吃下5顆壯陽藥，當下未感覺異狀，回家後與女友嘿咻，第一小時表現相當好，但沒想到藥物作用加上性刺激，竟連續勃起3小時，最後只能送醫做「放血」，當時流出的血全為黑色的缺氧血，醫師強調，若放血無法治療就需動手術，下場可能是永久喪失性能力。

泌尿科醫師邱鴻傑在節目《醫師好辣》提到，一般學生不太會有性功能障礙，一名男大生某次在與嬉鬧中與同學玩「吃壯陽藥」，用轉盤方式「每轉一圈多一顆」，後來該男大生整整需吃下5顆藥，邱鴻傑說壯陽藥還須有性刺激才會有作用，男大生當下果然沒有明顯藥效，但回家後與女友發生關係才發覺不對勁。

男子在藥物作用加上性刺激，竟連續勃起3小時，最後只能送醫做「放血」，當時流出的血全為黑色的缺氧血。（翻攝自節目《醫師好辣》）

邱鴻傑說，該名男大生與女友發生關係第一個小時「跟男演員一樣神勇」，但是到了第3個小時卻仍持續勃起，而勃起到第4個小時就稱做異常勃起，必須就醫做放血，放血到下體未勃起，該男大生當時血流出全是黑的，邱鴻傑說如果放血仍無法治療，就必須做手術，但也會造成喪失性功能、無法勃起。

邱鴻傑說，如果動手術就會造成陰莖滯留血液的地方遭打通，以後就無法留住血液，造成無法正常勃起，所幸該名男大生放血後有順利治療好，但卻造成他每次發生關係時，都會想起此事，心理留下很大陰影；邱鴻傑呼籲真的不要亂玩、亂吃藥，「不然有可能你會20幾歲就是最後一次勃起」。