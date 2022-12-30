2023年元旦連假將從明（31）日起至明年1月2日共3天，為預防北海岸可能踴入觀光人潮，金山警分局已規劃交通疏導勤務，將在重要路段依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢，另外蘆洲警分局也針對轄內的交通樞紐，將在連假期間派遣警力及義交加強疏導。

蘆洲警規畫在連假期間，針對轄區內的五股交流道、成泰路段、龍米路段、八里渡船頭等交通樞紐派遣警力及義交加強疏導；蘆洲警指出，用路人如要開車出門，可先妥善規劃行程，確認行車路線，並了解交通疏導管制措施及做好車況檢查，行經易壅塞路段，建議可避開尖峰時段或行駛替代道路因應。

金山警分局則表示，轄內的萬里、金山地區的觀光景點易壅塞路段，包括萬里區台2線46.5K、石角路口至台2線52K（基隆）路段、龜吼漁港漁澳路段石角路口及三角公園、野柳地質公園、萬里加投路段、金山區中山路沿線及陽金公路。

根據往年經驗，基隆往金山方向尖峰時段為早上10時至下午2時，金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段為下午3時至晚間6時，民眾可收聽警廣路況報導，若發現路況壅塞請多利用周邊替代道路進入觀光景點。

金山警分局長詹志文呼籲，民眾連假出遊務必做好車況檢查，行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施，嚴禁於道路紅線違停及併排停車，行經路口務必停讓行人，確實遵守酒後不開車，開車不超速，安全旅遊平安返家。

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