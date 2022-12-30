高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤被車撞滿周年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今指出，今年10月起醫院要求家屬5周內需自費3周，但同樣因公受傷於秦姓特戰士兵，卻是住院4年均不用自費，感嘆教師待遇不如軍人。健保署今晚回應，經瞭解，梁女士病情穩定後，家屬曾簽署自費同意書，今年11月4日因病情改變，迄今皆以健保身分住院持續治療。對於住院期間收取自費的合適性，健保署將積極了解，若醫院違反規定，將以健保相關法規論處。

全國教育產業總工會理事長林碩杰今表示，今年10月起，醫院迫於健保局壓力，要求家屬5周內需自費3周，但同樣因公受傷的秦姓特戰士兵，卻是住院4年均不用自費。梁師同樣因公受傷卻要自費，讓家屬感嘆教師待遇真不如軍人。

健保署表示，經洽醫院，梁女士去年12月1日受傷，皆以健保身分於國軍高雄總醫院住院治療，截至今年10月，病情已趨穩定，經主治醫師多次評估，可出院療養或轉安置機構長期照護，並通知保險對象及家屬，家屬表示願意以自費方式持續住院並簽署自費同意書（今年10月15日至11月3日）。

目前梁女士於11月4日因病情改變，迄今皆以健保身分住院持續治療。對於醫院以病患病情穩定收取自費醫療費用為由，健保署表示尊重醫療專業判斷。至於住院期間收取自費的合適性有待商榷，健保署將積極了解，若醫院違反健保住院規定，將以健保相關法規論處。