政府今年全國超徵稅收4500億元，去年全國超徵4300億元，本周在立法院朝野一致同意「還稅於民」。蔡政府明天上午將召開財經國安會議，國民黨立委費鴻泰認為，應該盡快還稅於民，才是符合當前的民意。

費鴻泰認為政府連續二年超徵4000多億元，可能的情況只有二種，第一是經濟景氣太好；第二是我國相關稅法，可能要做調整。

費鴻泰進一步說明，人民跟政府用錢觀念上是不同的，個人是「量入為出」，要有收入才去支出；政府是「量出為入」，就是政府要花費多少，就規劃稅收額度。蔡政府連續兩年稅金超徵，那是不太正常的現象。

為充分了解人民對「還稅於民」議題的看法，費鴻泰自12月28日下午4時開始，透過電子問卷對外徵詢意見，至12月30日晚上8時30分止，回收1萬2150份電子問卷。

問卷分析重點包括，有高達97.3％的受訪民眾希望政府還稅於民，且幾乎一面倒希望以現金方式，直接匯到個人戶頭，至於發放金額，有24.3％希望發1萬元、32.1％發2萬元，還有43.6％則是覺得越多越好。

費鴻泰也收到2144則留言，主要訴求是現金盡快發放、最好過年前發放現金、取之於民用之於民、政府不要光說不練、不要印消費券或振興券等。費鴻泰強烈呼籲政府相關單位，儘速提出可行方案「還稅於民」，最好在過年曆年前發放現金給民眾。

問卷資料如下：

一、您是否希望政府還稅於民？

1、是97.3％；

2、否2.7％

二、您希望用何種方式發放？

1、現金93.7％

2、補貼勞健保2.8％

3、振興券3.5％

三、您希望的領取方式？

1、到超商用健保卡領取15.8％

2、到郵局用身分證領取8.1％

3、直接匯款至個人帳戶35.0％

4、以上皆可41.1％

四、您希望發放的金額？

1、金額1萬元24.3％

2、金額2萬元32.1％

3、越多越好43.6％