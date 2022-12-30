檢調偵辦高端、基亞涉嫌內線交易案，檢方複訊基亞董事長張世忠後，12月30日清晨諭令以30萬元交保。藥師林士鋒認為，民眾黨新竹市長高虹安因被控詐領助理費案，約談後以60萬元交保；但是基亞和高端的內線交易影響比高虹安還要嚴重，交保金卻便宜許多。林士鋒諷刺，「您各位還不快提高台灣價值！」

檢調偵辦高端、基亞涉嫌內線交易案，29日大動作帶回18人偵訊，檢方漏夜複訊基亞董事長張世忠後，30日清晨諭令以30萬元交保。

檢調發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

目前董座張世忠30萬元、前基亞財務長歐朝銓10萬交保、張世忠胞妹及其先生各50萬交保，另外12人則請回。

藥師林士鋒認為，民眾黨新竹市長高虹安日前因被控詐領助理費案，檢調於12月16日約談後諭令60萬元交保候傳。但是基亞和高端的內線交易影響比高虹安還要嚴重，交保金卻便宜許多。

林士鋒諷刺，「您各位還不快提高台灣價值！」