本土天團玖壹將獨家獻唱給「臺北最High新年城－2023跨年晚會」，他們今（30日）不畏風雨進行彩排，春風、健志、洋蔥一字排開，與舞群載歌載舞，吸引眾多粉絲撐傘守候觀賞，魅力驚人，他們也預告將演唱新專輯多首新歌，保證讓粉絲感覺賺到了。

玖壹壹很榮幸第2次來到參加台北跨年，健志憶及：「記得大概2016或2017來時，我們是唱開場，沒想到再度受邀，可以擔任壓軸的大任，非常感謝。」春風則期待北跨明年還會再找他們表演。

玖壹壹這次在跨年後擔任壓軸演出，將與有望代表台灣出征奧運的霹靂舞國手孫振跨界共演，被問到演出內容？玖壹壹說是最高機密，「大家明晚來現場，保證讓大家看得過癮。」

追問會跟孫振battle嗎？玖壹壹笑說：「沒有沒有，人家是國手耶。」大家還推派洋蔥用三鐵來應戰孫振好了，讓大家笑翻。至於唱完跨年後要如何慶祝？他們異口同聲說：「去派對啊。」