中華汽車代理的英倫品牌MG汽車、福特六和汽車30日不約而同官宣調漲國產車售價1.6萬～3萬元，裕隆自創品牌納智捷汽車也預告農曆年後車價將漲1萬～2萬元，國產車七大品牌2023年新車漲價拼圖全面湊齊。

受到原物料成本飛漲壓力，加上新台幣重貶導致進口零件成本大增，連價格敏感的國產車也難以抵擋，國內各大國產車廠近期陸續宣布調高2023年新車售價。代理現代（Hyundai）汽車的三陽工業，在2022年11月開出第一槍，全面調漲新車售價1％～4％。

兩大國產車商裕隆日產汽車與和泰汽車，也分別在11月底、12月初，分別宣布從2023年元旦起，調漲日產、豐田品牌國產車售價，漲價金額從1萬～2萬元不等。

中華汽車隔周立即跟進，宣布旗下中華（CMC）與三菱（Mitsubishi）品牌國產車從2023年元旦起全面調漲1萬元。台灣本田汽車則是在23日向經銷商宣布，2023年2月1日起，全面調漲國產車售價1萬～2萬元。

僅剩的三個還沒跟漲的國產品牌，納智捷、中華MG及福特，也趕在2022年最後一周，陸續透過新聞稿發布的模式，宣布漲價訊息，納智捷將在2023年農曆年後漲價1萬～2萬元；MG從2023年1月9日起調漲車價，其中HS 1.5T旗艦版漲1.6萬元、HS PHEV馭電版漲3萬元，換算漲幅介於1.78％～2.52％。

中華MG主管表示，漲價後HS兩款車定價分別為91.5萬與121.9萬元，仍是市售同級車最超值。MG交車加速，估12月新車領牌數將突破600輛，創單月新高，較前月倍增，品牌在台問世四個月累積銷量可望突破四位數，2023年在供應量提升下，將挑戰年銷萬輛目標。

福特六和汽車則是壓軸，堅持到30日晚間才宣布2023年2月1日起將調漲國產車價2萬～3萬元，也提醒有意購車消費者儘早入手。