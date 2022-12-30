受到疫情影響，美食外送越來越發達，訂餐平台也提供備註欄供客人客製化餐點。就有一名外國插畫家，透過外送平台叫了麥當勞漢堡，備註「什麼都不加」，連肉跟麵包都不要，結果收到餐點後讓2000萬人笑翻。

美國插畫家羅伯(Rob DenBleyker)日前異想天開，用DoorDash平台叫了一份麥當勞的吉事漢堡，並且在備註中寫下「不要醬料、不要酸黃瓜、不要洋蔥、不要起司、不要牛肉」，最後甚至還要求連麵包都不要。

OK let's try this again, ordering a nothing burger from McDonalds. this time nothing else in the order.



will they cancel it? deliver an empty bag? i am doing this so you don't have to pic.twitter.com/sYEgA2mqoc — Rob DenBleyker (@RobDenBleyker) December 20, 2022

羅伯將訂單送出後，很快就收到APP回覆，訊息中寫著，麥當勞員工對於他的要求相當困惑，但確認羅伯堅持點餐後，收下了該筆訂單，並開始製作餐點。

不久後外送員就將餐點送到羅伯手中，羅伯當場打開紙袋後，看到了漢堡的包裝紙，打開一看後，裡面什麼都沒有，只包著一張羅伯的訂單。

THEY DELIVERED AN EMPTY WRAPPER!!!! pic.twitter.com/hdqGIPd17m — Rob DenBleyker (@RobDenBleyker) December 20, 2022

羅伯大笑表示，他點了「McNothing」拯救了一頭牛的性命，並如實支付餐點費用，更保證絕非自導自演。全程追蹤羅伯訂單的2000萬網友也都笑翻：「原來什麼都不加會是這種結局」、「感謝你一直做了我不敢嘗試的事件」、「又一件都市傳說揭開謎底了」、「員工表示非常無言」、「我代替牛牛感謝你」、「辛苦員工跟外送了」。