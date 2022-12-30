內政部代理部長花敬群28日在立法院內政委員會備詢時，因無法回答國民黨立委李貴敏的問題，憤而走下備詢台。藍營台北市立委補選候選人王鴻薇今（30）日在臉書發文對此表示，花敬群根本是嗆民代的累犯，且行政院官員跟蘇貞昌都一個樣，動輒叫罵質詢立委，而他們能死不下台的最大原因，就是靠著執政黨立院多數的優勢。

王鴻薇指出，立委李貴敏日前為全民個資洩漏一事在議事堂跟代理內政部長花敬群交火，對方竟說問題空洞抽象，就擅自離開備詢台。她強調，花敬群根本是多次累犯，連執政黨立委高嘉瑜質疑居住正義議題，他也是直接回嗆並走下備詢台。

對於花敬群的行徑，王鴻薇怒批「無能傲慢」，她認為個資外洩的議題不分黨派，關乎全國人民權益，而花敬群位居高官卻不願面對合法、合理的質疑，無疑就是民進黨全黨「傲慢」的縮影，行政院長蘇貞昌也動輒叫罵反質詢立委，執政黨政府可說是從上到下都目無法紀，但還是能靠著立院多數的庇蔭，繼續戀棧權位。

王鴻薇不滿，這些官僚在綠營九合一敗選之後還是死不下台，讓人民無可奈何，直指護航官僚的立委諸公都是幫助犯，立法院的職權本來就是監督制衡，行政官員無視民代，何必養這麼多的橡皮圖章來荼毒人民呢？