一名網友說某次外公喝醉後透露自己年輕時曾做三級片導演，而原PO的舅舅也喝醉後說曾做某知名成人平台的客串男優，外公、舅舅父子倆在酒後大肆討論起性產業，說近日台灣成人片入圍國外成人片奧斯卡AVN，舅舅為此大哭說當初要不是被母親反對，還會在性產業工作，原PO全程在旁看傻眼。

該網友在Dcard發文，某次家族聚餐他的外公喝醉變得很多話，突然爆料自己年輕時曾當做三級片導演，執導深夜情慾綜藝節目，而原PO的舅舅，也是外公的兒子曾在某知名成人影視網站客串做男優，原PO崩潰發文「我是會員欸…真可怕…希望舅舅的片已經不在」，日前外公還與舅舅討論起AV產業長達3小時。

該網友說，外公與舅舅談到台灣真正厲害的AV導演不多，都是一些大學生作品，很多人都用性產業博聲量，想學國外拍攝手法，最後卻是四不像，2人還說台灣某成人平台近日入圍AVN（美國成人電影獎），舅舅為此爆哭說早知道不該離開性產業，說是當初外婆阻止他，不然不想離開。

該網友說，舅舅認為性產業應該也是一份正當工作，邊哭邊說「性不是每個人都有的部分嗎」，讓原PO相當震驚，直說「每一種產業都有自己的文化，沒有哪一種比較高尚，看到外公跟舅舅的激動，我似乎是可以明白」；其他網友留言「年度最獵奇文章」、「阿公可以重新出發，素材就是舅舅跟舅媽」。