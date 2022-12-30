有「韓國第一美女」稱號的45歲女星金喜善，當年在事業巔峰選擇嫁給長相帥氣的富二代朴周永，婚後生下1女，但女兒小時候顏值被罵與她差很大，還讓她一度捲入整容質疑。金喜善女兒隨著年紀增長，臉蛋變得更可愛，她今（30日）驚喜曬出母女合照，14歲女兒竟長高到與她能並肩同行，讓網友超驚艷「女神的女兒已經這麼大啦」。

金喜善今日下午在IG限時動態上傳一張近況照，畫面中是她與14歲女兒逛街的背影照，令人驚喜的是，金喜善的女兒才14歲已經長高到，能夠與她並肩同行，看不出是母女，說是姊妹也不為過；而金喜善在底下甜蜜地跟女兒告白「我好愛妳唷！」

金喜善罕見曬出母女合照。（圖／摘自金喜善IG）

已經45歲的金喜善狀態始終保養得超好，兩個星期前她才大方曬出素顏照，凍齡美貌看起來比幕前上妝的樣子還年輕，而她先前也曾表示，私下美照很多都是出自女兒之手，讓她十分驕傲。

金喜善當年因為女兒小時候外貌與自己差很大，還被質疑整容，讓她坦言很後悔公開女兒照片，也澄清自己沒做過整容手術；所幸女兒隨著年紀長大，8歲左右有一雙靈活大眼睛和肉肉臉蛋，與金喜善小時候相似，間接闢謠，更證明自己的美貌是純天然。