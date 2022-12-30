民進黨九合一大選敗選，檢討小組公布檢討報告內容，包括黑金及重大治安事件、前新竹市長林智堅論文事件、網路文宣戰等問題均入列。 前民進黨立委許國泰驚人預言，以現在的民意而言，2024大選，民進黨一定輸。前民進黨立委郭正亮則透露，他看到一個《美麗島電子報》所做的民調，侯友宜贏賴清德14個百分點。賴清德若要翻盤，一定要非常用力的改革，才有可能。

郭正亮30日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，賴清德曾經檢討過論文抄襲，指出這是敗選原因，還有黨內黑金，基層溝通脫節。人家一定會追黨內黑金，必然追台南市，民主聖地變黑金重地，台南議長選舉就有17位議員申請隨扈，這樣可以不面對嗎？因此這是逃不掉的。民進黨立委陳亭妃連續寫了4次臉書求救，到現在也沒有結果。

郭正亮接著指出，賴清德是台南市長出身，不可能不處理，而且立委、國大代表，他都在台南選。1月15日，賴清德上任黨主席後，碰到過年，過完年，他一定是追這個。所以前立委許國泰看到了大趨勢。這個問題，賴清德跑不掉，雖然很難解決，但是大家會看台南檢調怎麼處理。

郭正亮指出，民進黨目前的敗選原因，還沒究責到要害。因為前一陣子，他看到一個美麗島電子報所做的民調，侯友宜贏賴清德14個百分點。賴清德要翻這個盤，一定要非常用力的改革，才有可能，不然不太可能。主持人盧秀芳接著表示，因為賴清德沒有行政權；郭正亮指出，府和院就會變成賴清德的路障，因此他若要選，不得不有讓人眼睛一亮的動作，但這兩個就會互相撞到。