中油含淚流血賣汽柴油跟瓦斯。2022年倒數第2天，中油宣稱全年營收結算後，整年共大虧2173億元，創下史上賠最多紀錄。主要是為穩定物價凍漲，光是汽柴油、天然氣吸收金額就超過3000億，等於是賣越多賠越多。

中油對此希望檢討「亞臨最低價」緊箍咒，讓油價合理往上調，畢竟今年光這機制就讓汽柴油賠近400億。不過中油董事長李順欽強調目前時機公司不會主動提報廢除，只是希望能對不合理機制做檢討。

國內油價有兩道緩和機制，一個是「平穩措施」，95無鉛零售價超過30元時啟動，每次減少漲幅。另一道就是「亞臨最低價」，以國內92無鉛做指標，不可超過日韓新加坡三地售價。李順欽坦言，今年日本直接編預算補貼加油站業者，導致它們的汽油每公升就吸收8元台幣以上未漲，連帶中油調價受影響。

中油今舉行媒體年終聚會，李順欽表直言，到11月稅前共虧2003億，最後1個月淨損約160億、170億，全年總虧損金額估計是2173億。

過去中油虧最多是馬政府2008年油電雙凍年代，但當時也僅1387億，這是第一次破2000億門檻，失血之大前所未見。

賠這麼慘，主要是國營事業背負穩定物價重擔，低價賣油氣。以天然氣來說，中油除了調高台電等電業價格外，民生、工業用戶等一律凍漲，前11個月失血2304億是所有產品中最多。再來汽油、柴油也賠200億以上，桶裝瓦斯（LPG）100多億。把12月吸收金額加進來，合計政策吸收金額破3000億。

明年想轉虧為盈，李順欽嘆：「機會不大」。主要原油價雖可從今年101美元，回落到84.5美元，天然氣目前也已降到27美元（每百萬BTU），都緩和很多，但還是在成本之上。因此2023年估計要再虧700億，公司希望爭取油氣價格合理調漲，可以拚損益兩平。