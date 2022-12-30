陳昇30日進行跨年演唱會彩排活動。（宜辰整合行銷提供）

陳昇將在31日於台北國際會議中心舉辦「他鄉」2023跨年演唱會，30日進行總彩排。同是他第28次舉辦跨年演唱會，依舊演唱實力滿載、體力充沛，被問及演唱會嘉賓？他直言，沒有邀嘉賓，「我自己有點黑黑的、怕害到別人」。

他也自虧過去大膽言論曾被貼台獨標籤，澄清：「我不是大台獨、大革命家，只是喜歡自由嚷嚷的人而已，看倌要怎麼誤解我，我也沒辦法，這麼多年，我不過是個自由人嗎。」

他所屬的「新寶島康樂隊」今年以專輯《剪剪花》奪下金曲「最佳演唱組合獎」，但他往年總是缺席金曲頒獎典禮，今年同樣沒有出席，他昨表示，因為不想去面對，都叫別人去面對，更打趣說，沒辦法接受得獎的不是自己，加上自認演技差又坐不住，「萬一血糖過低又沒得獎，不是很爆炸嗎？我承認我就缺德。」

他的兒子在去年結婚，被問及明年有機會當阿公？他鬆口表示，「慢慢有點跡象」，但隨後補充說，他不敢多問兒子，深怕給年輕人壓力，「我們傳統老土家庭，但不急著催生（孫子）」。他與太太結婚36年，透露當年是先有後婚，太太當時計劃移民美國，豈料意外懷孕，2人不久後就登記結婚，坦承：「當時若沒小孩，恐怕無法與老婆走下去。」

陳昇跨年演唱會也有販售線上門票，購票請洽KKTIX售票網，歡迎全世界歌迷在跨年夜隨時都能加入線上跨年。他今天在台上唱新歌〈他鄉〉，並率領新寶島康樂隊的阿Van、黃連煜唱跳〈承蒙你〉，談到2023新年新希望，陳昇表示，「要再唱20年的跨年演唱會」，今年升格當阿公的阿Van許願希望孫女平安長大，黃連煜則希望未來可以搬到山上有愜意的生活。