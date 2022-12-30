「難道我身為媳婦就該死嗎？」一名人妻抱怨，婆婆要求全家返鄉大掃除，她特地請了2天特休，扛著大量清潔用品搭高鐵南下，到場時卻發現只有自己一個晚輩，原來婆婆要其他人以工作為重，不用特地趕回家，而後續老公的反應更是讓這名人妻崩潰，直說：「小丑只有我自己」。

原PO在論壇《Dcard》以「過年真的只有媳婦不是人」為題發文表示，婆婆要她過年前幫忙打掃家裡，雖然心裡有千百個不願意，但婆婆說「大姑、小姑們也會回來幫忙」，原PO只好摸摸鼻子接下任務。

原PO特地和公司請了2天特休，要獨自搭高鐵南下幫婆婆大掃除，出發前還收到指令，跑去大賣場買了滿滿一大籃清潔用品，途中還得一一拍照和婆婆確認，「一路大包小包的在鄉下等公車，等老半天再扛回婆家」。

氣人的是，原PO到場後才得知，婆婆竟然和大姑、小姑表示，已經有媳婦會來幫忙打掃，若她們有工作在身就不用特別回家一趟，原PO對此怒不可遏，直呼：「請問我是打掃的鐘點阿桑嗎？」

面對這種窘境，原PO只能無奈地捲起袖子打掃，獨自迎戰各種陳年汙垢和可怕黴菌，「真的是髒得要死，一年才打掃這麼一次」，過程中還得聽婆婆不斷碎念，嫌棄她打掃不夠乾淨，原PO一度忍不住傳訊息和老公抱怨，沒想到得到的回應竟是：「去都去了，就只能幫忙打掃，你回來我再跟媽說」。

貼文曝光後，也讓許多網友看不下去，紛紛留言，「叫媳婦回來幫她掃還真不要臉，根本把妳當會出錢的的女傭」、「為什麼不是叫他兒子回去掃」、「妳被陰了，根本吃定妳，明年一定要推掉，不然也可以在群組發飆」、「這篇文我先收藏起來，當我想結婚的時候就打開來看看」。