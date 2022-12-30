玖壹壹推出新創作專輯《BROMAN》，其中電子舞曲風的新歌〈末日派對〉邀請徐若瑄對唱。玖壹壹開心表示，這次邀約到女神徐若瑄合作，她在歌曲一開頭擔任Intro演唱，在錄音當天嘗試許多不同的唱腔、聲音語氣等，只為讓歌曲能多元呈現。

她笑說，原本以為和玖壹壹合作是要唱閩南語歌，後來知道是負責前四句比較空靈的部分，並提到，她其實很想合唱閩南語的部分，但不好意思說，「之前有唱作閩南語作品〈別人的〉是唯一一首閩南歌，但一直希望有機會除了抒情以外，可以用不同曲風來呈現我那已根深蒂固流在血液裡的閩南語。」

玖壹壹、徐若瑄日前拍攝MV，她分享之前和春風私下比較有交集，「因為〈別人的〉這首歌，聊起了他的媽媽和我的爸爸，春風會讓我想到「徐老爹」（徐若瑄的父親），春風叫自己『艾爾帕西郎』、老爹叫自己『櫻櫻美代子』很相近的幽默感。」更憶起在拍攝現場，她和洋蔥不小心對到眼，「我很不專業的笑場，才發現原來洋蔥他有一雙愛笑的眼睛。」