不少人注重生活品質，偶爾吃一頓大餐犒賞自己，但有一名女網友分享，自己男友為了買房，開始控制餐飲費用，原本兩人曖昧期還會約吃路邊攤，現在都以超商食物為主，就連耶誕餐都是吃超商，男友除了太過節儉之外，各方面都很理想，讓她不知該如何是好。

原PO在Dcard發文表示，公務員男友設下目標，從今年開始要存錢買房，因此大幅節省生活開支，總是買飯糰或茶葉蛋當一餐，兩人約會的時候，男友也都找公司附近的超商吃東西，「他是獨子加上經濟負擔比較大，才開始變成茶葉蛋御飯糰狂魔，但撇除這個他真的是個滿分男友」。

原PO也說，就連耶誕節約會地點也是超商，男友還提出幫對方挑200元的餐點，順便可以累積點數，兩人就用微波食品安排菜單，最近男友看到超商贈送購物金活動，興高采烈地要原PO跟著註冊，也提議跨年的時候可以使用，讓原PO感慨「我自己是沒有很缺錢，覺得男友這樣讓我壓力很大」

貼文引起網友們熱議，「都要花200塊了，好歹可以吃個附飲料的平價韓式料理之類的吧」、「我要是帶我女友去全家吃大餐應該直接被分手」、「這根本就是乞丐超人的境界」、「真的要便宜，不如找些古早味飯麵店還可以加小菜」、「這個不行，以後月子餐可能也是超商吃到飽」、「我前任都很捨不得花錢，飲料一杯一起喝，沒有在外面吃飯過，跟你男朋友一樣公務員」。

不過有部分網友懷疑這是業配文，但原PO也回覆「這不是葉，是我的命QQ」，讓不少人直呼「不分手就乖乖吃超商，別抱怨了」、「應該不是吧，這我看了都不想走進超商了」、「這不是業配的話趕緊逃囉，無腦的窮人存錢法，存一輩子都還是窮」、「我在學生的時候就是這種人，天天御飯團其他都不吃」。