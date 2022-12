「原子少年」節目冠軍隊伍「天王星」成員高胥崴、蔡承祐、吳昱廷、高有翔,日前同步在限時動態分享唱歌畫面,曝光疑似新歌的部分段落,影片也都標記著相同的Instagram帳號「Reborn to be Alive」。此帳號29日同一時間,在限時動態上發布「1.1 instagram Live see you soon」內容,預告1月1日的直播。

團員們隨後轉發限動,並各自暗藏一組羅馬拼音單詞,四人的動態內容拼湊成句子「Tuán Míng lái le(團名來了)」,無預警的宣布讓粉絲驚喜不已!期盼在新年將至的興奮喜悅中,一起倒數迎接全新團名。

天王星成員們從電視節目中嶄露頭角,最終奪下「冠軍隊伍」頭銜,滾石唱片依約與踢帕娛樂簽下其中五位成員,包括高胥崴、蔡承祐、吳昱廷、高有翔、小孩,並表示會尊重小孩個人決定,讓其先專心處理個人司法事務。已在今年11月1日平行時空出道的四人,將會在新年1月1日直播,第一時間與歌迷共同揭曉全新團名,對於因感情風波自主宣佈退團的小孩,四位團員表示:「雖然小孩需專心處理司法事務,但大家的心都是一起的,朝著同一個目標去努力。」