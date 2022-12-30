高端公司和其母公司基亞公司驚爆內線交易、非常規交易等違法情事，士林地檢署在比對金管會所提供的資料後，於29日兵分16路前去搜查，並帶回基亞公司董事長張世忠等18人展開偵訊。然而在今（30）天，打了三劑高端疫苗的「館長」陳之漢就開直播自爆確診，還拿出兩條線快篩證明，且他還一邊陳述自己的病情，一邊痛罵高端「出這個疫苗就是來玩錢的」。

館長在直播開始就秀出上面有兩條線的快篩，並大嘆自己是雙衰臨門，先是面臨喪母之痛，然後從昨天晚上開始，就覺得身體很不舒服，溫度計測下去馬上「中獎」。他強調，生病看到高端股票爆內線交易，心裡又很恨，民進黨看起來又要炸鍋了，那些護航的側翼又要哭了，現在的情況就是往他們臉上甩兩個耳巴子

館長怒批，高端「出這個疫苗就是來玩錢的，還跟你在乎台灣人的生命」、「你弄這東西出來，就是框大家的錢」，並繼續怒批側翼之前還在狂喊高端超棒，結果昨天一爆出內線交易，他到網路上看看最新留言，沒有半個人敢出來講話，全都閉嘴了。

至於病情，館長表示他昨天燒到39度，身體越來越酸、越來越累，且穿了外套還是覺得冷，吃了退燒藥有好一點，今天降到38度，但還是有很嚴重的鼻塞跟鼻音。