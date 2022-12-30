俄烏開戰後，俄羅斯將美國、日本等列入「不友好國家名單」，作為對制裁的回應。俄羅斯財政部周五（30日）表示，莫斯科對其主權財富基金（NWF）配置進行重組，以減少對所謂「不友好國家」的貨幣依賴，人民幣比重已經大增一倍，達到60%。

路透社報導，西方國家凍結俄羅斯央行約3000億美元的外匯儲備，並限制其以美元、歐元和英鎊交易，這也迫使莫斯科加速將其大量儲備，轉移至較容易取得的貨幣，例如人民幣。

俄財政部30日表示，人民幣在NWF的比重已經達到60%，而黃金的比重也翻至40%，而英鎊及日圓已經降至零。除此之外，莫斯科也不斷運用NWF，為今年以來不斷擴大的預算赤字融資。截至本月1日，NWF約1865億美元。

俄財政部長盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，俄羅斯重組NWF的趨勢將持續下去，屆時俄羅斯可能會根據預算規則恢復交易，並將石油和天然氣銷售的部份利潤以外幣儲存。

盧安諾夫說，為了對沖匯率風險，他們一直在補充NWF外幣，而在友好國家的貨幣中，人民幣最大程度上擁有儲備貨幣的特點，且在俄羅斯外匯市場流動系充足。